معرض "أنا عربية" يقدم مزيجًا من الأزياء والتصاميم الكلاسيكية والعصرية

يعكس معرض "أنا عربية" الذي سيُقام في منطقة واجهة الرياض من 10-16 ديسمبر الحالي، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، ذوق المرأة العربية من خلال التصاميم الواسعة في الأزياء والمجوهرات والعطور والجلود وغيرها، التي تظهر بطابع عصري ومبتكر في حدث يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
ويشكل المعرض نقطة التقاء يجتمع فيها خبراء الموضة والأزياء مع المهتمين لتبادل الخبرات وكل ما يتعلق بهذا العالم، كما يتيح للمصممات وسيدات الأعمال المشاركة والتسويق لمنتجاتهن، إلى جانب تدشين تشكيلات راقية وحصرية للمجوهرات من علامات تجارية عربية.
ويعرض "أنا عربية" التصاميم الكلاسيكية والعصرية في بيئة تفاعلية تجمع الإبداع والمبدعات في العالم العربي للاحتفاء بهم وتقديمهم للمهتمين، حيث يمثل المعرض فرصة فريدة لاكتساب خبرات جديدة وتطوير التجارب في مجال التصاميم والأزياء.
وينتظر الزوار في "أنا عربية" عرض قطع تعود لأكثر من 200 مصمم من أنحاء العالم العربي، كما يتضمن المعرض الفعاليات الترفيهية المميزة والتفاصيل التي تهتم بها السيدات في العديد من الأجنحة الفاخرة بمنتجاتها.
ويفتح معرض "أنا عربية" أبوابه للزوار من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول للمعرض عبر الرابط .