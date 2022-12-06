معرض "أنا عربية" يقدم مزيجًا من الأزياء والتصاميم الكلاسيكية والعصرية

يعكس معرض "أنا عربية" الذي سيُقام في منطقة واجهة الرياض من 10-16 ديسمبر الحالي، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، ذوق المرأة العربية من خلال التصاميم الواسعة في الأزياء والمجوهرات والعطور والجلود وغيرها، التي تظهر بطابع عصري ومبتكر في حدث يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.