"سدايا" توقّع مذكرةَ تفاهم مع جامعة الملك سعود وشركة هانغتشو هيكفيجن

وقّعت الهيئةُ السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مذكرةَ تفاهم مع كلٍّ من: جامعة الملك سعود، وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية المحدودة؛ لإنشاء مركز تميز مشترك يسهم في تعظيم المنفعة من البيانات والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، عبر دفع البحث والابتكار في مجال العلوم والتقنية.
ومثّل "سدايا" في التوقيع مساعدُ مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في سدايا الدكتور هذام بن عبدالعزيز التويجري، ومن الجامعة الرئيس الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ومن قبل الشركة الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا ليانغ تشانغ.
جاء ذلك خلال اليوم الثاني من المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي يقام بمقر مركز أرينا الرياض خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار "حياة أجود".
واشتملت مذكرة التعاون على تنفيذ أبحاث مشتركة وتجارب إثبات مفهوم لتطوير أحدث التقنيات الداعمة لمجالات المدن الذكية والآمنة، بما يشمل تطوير التقنيات لبرنامج منصة سواهر، والتعاون في التصنيع المحلي لمنتجات سعودية الصنع داعمة لاحتياجات المشاريع القائمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر تصميم المنتجات بشكل مشترك وفقًا للاحتياجات المحلية، والتعاون في تقديم برامج تدريبية لرفع مستوى القدرات، والمعرفة، والمهارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لمختلف فئات المجتمع من حديثي تخرج وموظفين وغيرهم، فضلًا عن تنظيم ندوات لنشر المعرفة حول أحدث التقنيات والمنتجات والحلول والممارسات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.