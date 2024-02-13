"سدايا" توقّع مذكرةَ تفاهم مع جامعة الملك سعود وشركة هانغتشو هيكفيجن

واشتملت مذكرة التعاون على تنفيذ أبحاث مشتركة وتجارب إثبات مفهوم لتطوير أحدث التقنيات الداعمة لمجالات المدن الذكية والآمنة، بما يشمل تطوير التقنيات لبرنامج منصة سواهر، والتعاون في التصنيع المحلي لمنتجات سعودية الصنع داعمة لاحتياجات المشاريع القائمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر تصميم المنتجات بشكل مشترك وفقًا للاحتياجات المحلية، والتعاون في تقديم برامج تدريبية لرفع مستوى القدرات، والمعرفة، والمهارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لمختلف فئات المجتمع من حديثي تخرج وموظفين وغيرهم، فضلًا عن تنظيم ندوات لنشر المعرفة حول أحدث التقنيات والمنتجات والحلول والممارسات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.