شاهد.. رصد تربُّع "القمر المتناقص" في سماء عرعر

ويتميز نجم قلب الأسد، الذي يعد الأشد لمعانًا في الكوكبة، بأنه يحتل المرتبة الحادية والعشرين بين أكثر النجوم لمعانًا في السماء، في حين يعد نجم جبهة الأسد نجمًا ثنائيًّا.