كنز العلوم الشرعية.. تعرف على خدمات منصة "منارة الحرمين" للمسلمين حول العالم

تقدّم منصة "منارة الحرمين"، عبر موقعها الإلكتروني، العديد من الخدمات التقنية الحديثة سعيًا لنقل العلوم والمعارف الإنسانية والعلمية والشرعية خاصة فيما يتعلّق بالقرآن الكريم وتدريسه تلاوةً وتجويدًا وتصحيحًا، ونقل الدروس العلمية والمحاضرات الفقهية وخطب الحرمين وخطبة عرفة لتعمّ الفائدة ويستمر العلم النافع ويمتد أثره إلى شتى بقاع العالم.
وتتيح المنصة متابعة الخطب في الحرمين الشريفين وخطبة عرفة، والاستفادة من الدروس العلمية والمحاضرات والندوات الشرعية، عبر منصّة رقمية سهلة الاستخدام وذات جودة، تبث أيضًا عبر أثير موجات راديو FM، مدعومة بعشر لغات عالمية "الإنجليزية والفرنسية والأوردية والفارسية والملاوية والتركية والهوسا والصينية والروسية" إضافة إلى لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وتقدّم المنصة خدمات متنوعة، منها الإجابة عن فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة المتعلقة بالعبادات والنسك، وإمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي، وتصفح القرآن الكريم بعدة لغات لتخدم غير الناطقين باللغة العربية وتسهّل عليهم تلاوة القرآن في كل زمان ومكان حول العالم.
وتزود المنصة المتابعين دوريًا بجدول زمني للخطب والدروس والمحاضرات والحلقات، ونوافذ للبث المباشر لقناة القرآن الكريم، كما تحوي مكتبة خاصة لأرشفة ما يتم بثه من محتوى رقمي "خطب، دروس، محاضرات، حلقات"، وغيرها.
ومن الخدمات المثرية للمسلمين في شتى أنحاء العالم "مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية"، وهو مشروع لتعليم القرآن الكريم عبر أحدث تقنية تتيح للمستفيد تصحيح التلاوة وإتقان التجويد وإتمام الحفظ والمراجعة ما بعد الحفظ بـ 6 لغات، والحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل على أيدي معلمين مجازين في علم القراءات العشر المتواترة على مدار الساعة عبر تطبيقهم الموحد، وتعليم كتاب الله لكل راغب في أي زمان وأي مكان باستخدام التقنية الحديثة، ومنحهم الشهادات والإجازات من قبل المقرئين المجازين، وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين.