كنز العلوم الشرعية.. تعرف على خدمات منصة "منارة الحرمين" للمسلمين حول العالم

ومن الخدمات المثرية للمسلمين في شتى أنحاء العالم "مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية"، وهو مشروع لتعليم القرآن الكريم عبر أحدث تقنية تتيح للمستفيد تصحيح التلاوة وإتقان التجويد وإتمام الحفظ والمراجعة ما بعد الحفظ بـ 6 لغات، والحصول على شهادات وإجازات بالسند المتصل على أيدي معلمين مجازين في علم القراءات العشر المتواترة على مدار الساعة عبر تطبيقهم الموحد، وتعليم كتاب الله لكل راغب في أي زمان وأي مكان باستخدام التقنية الحديثة، ومنحهم الشهادات والإجازات من قبل المقرئين المجازين، وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين.