هل نشاهد مذيع سعودي "روبوت" في المنتدى السعودي للإعلام 2026؟

ويرتبط مسار المذيع الافتراضي الذكي ارتباطًا مباشرًا بالمنتدى السعودي للإعلام 2026، الذي يشكل محطة تجمع المواهب والخبراء من مختلف الدول تحت مظلة واحدة، وتلتقي فيه الأفكار التي تستجيب لتحولات الإعلام الرقمي، في هذا المسار تتقدم الفكرة من كونها تصورًا نظريًا إلى مشروع يمكن تصميمه وتطويره، يقوم على مذيع افتراضي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد وتحرير وتقديم المحتوى الإخباري من مصادر موثوقة، بأسلوب مرئي وسمعي يحاكي أداء المذيعين الحقيقيين، بما يمنح الصناعة نموذجًا جديدًا للعرض الإخباري في زمن تتسارع فيه المنافسة على انتباه الجمهور.