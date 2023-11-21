"تعليم جازان" ينهي ترحيلَ المقررات الدراسية إلى المدارس

أنهت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان ترحيلَ جميع المقررات الدراسية لـ"191٬713" طالبًا وطالبة في "1265" مدرسة؛ استعدادًا للفصل الدراسي الثاني 1445هـ.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن ترحيل المقررات الدراسية بنسبة "100%" لـ"105٬860" طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية، و"51٬973" طالبًا وطالبة في المرحلة المتوسطة، و"33٬880" طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية وفق خطة عمل منظمة بدأت من المستودعات المركزية بالإدارة العامة للتعليم، إلى المستودعات الفرعية بمكاتب التعليم، ثم للمدارس.
وأشادت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالجهود المبذولة من قبل الزملاء والزميلات في التجهيزات المدرسية أثناء تنفيذ خطة الترحيل، مقدمة الشكر لجميع مديري ومديرات المدارس على جهودهم في إنجاح خطة الترحيل، واستلام المقررات الدراسية، متمنّية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات فصلًا دراسيًّا حافلًا بالمنجزات.