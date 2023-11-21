"تعليم جازان" ينهي ترحيلَ المقررات الدراسية إلى المدارس

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن ترحيل المقررات الدراسية بنسبة "100%" لـ"105٬860" طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية، و"51٬973" طالبًا وطالبة في المرحلة المتوسطة، و"33٬880" طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية وفق خطة عمل منظمة بدأت من المستودعات المركزية بالإدارة العامة للتعليم، إلى المستودعات الفرعية بمكاتب التعليم، ثم للمدارس.