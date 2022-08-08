"هوية" للمزادات تطلق "مزاد أصائل" تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

أعلنت شركة هوية للمزادات إطلاق مزاد "أصائل" على ستة عشر عقارًا مميزًا شمال العاصمة الرياض.
ويستعرض المزاد مجموعة من الفرص العقارية المميزة التي تتمركز ضمن مواقع استراتيجية، وعلى أكثر الطرق حيوية شمال العاصمة. وتتنوَّع العقارات بين التجاري والتجاري السكني والسكني.
وسيُشكِّل المزاد فرصة مميزة للمستثمرين والمطورين العقاريين ورجال الأعمال والأفراد أيضًا؛ وذلك لتنوُّع المعروض، وتنوُّع استخداماته؛ ليتناسب المعروض مع شتى أنواع الاستثمارات.
يُقام المزاد يوم الثلاثاء 03-02-1444هـ، الموافق في 30-08-2022م، في قاعة التخصصي بحي الصحافة بالرياض.
ولمزيد من المعلومات التي تهمك يمكنك زيارة الصفحة التفاعلية الخاصة بالمزاد عبر الرابط .