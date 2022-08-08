"هوية" للمزادات تطلق "مزاد أصائل" تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"

ويستعرض المزاد مجموعة من الفرص العقارية المميزة التي تتمركز ضمن مواقع استراتيجية، وعلى أكثر الطرق حيوية شمال العاصمة. وتتنوَّع العقارات بين التجاري والتجاري السكني والسكني.