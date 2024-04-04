بفروع الأدب والإدارة والتطوع.. "جائزة غازي القصيبي" تعلن أسماء الفائزين في دورتها الثانية

وثمّن "الحميد" الجهود التي بذلتها الهيئة الإشرافية، والأمانة العامة، واللجنة العلمية، ولجان التحكيم؛ مؤكدًا أن الجائزة وُلدت كبيرة؛ بدليل العدد الكبير من المتقدمين الذين نشكر ثقتهم بالجائزة. كما وجّه الشكر إلى جامعة اليمامة، ابتداء برئيس مجلس الأمناء خالد الخضير، ومرورًا برئيسها الأستاذ الدكتور حسام رمضان، ومديرها التنفيذي عبدالرحمن الخضير؛ لما يحظى به الكرسي والجائزة من رعاية واهتمام ودعم غير مستغرب.