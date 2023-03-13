في فعاليات يومه الخامس.. "ملتقى بيبان 23" يعزز مفهوم ريادة الأعمال

يواصل ملتقى بيبان 23 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، نشاطه لليوم الخامس والأخير، بحزمة من ورش العمل والجلسات الريادية الهادفة إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال، وتحفيز وصقل مهارات الرياديين، عبر منظومة برامج متخصصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب الأفكار لإطلاق مشاريعهم.
وسيتضمَّن المسرح الرئيس جلسات حوارية حول: "تأثير المرأة القوي في مكان العمل"، "الفرص والتحديات في التقنيات الصحية"، "فكّر كرائد أو رائدة أعمال: مقتطفات من شركة رأس مال جريء"، "نظرة عامة على قطاع الرياضة والفرص المتاحة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة"، "تطوير المتاجر الإلكترونية يعزز فرص نمو القطاعات الناشئة".
وسيشهد مسرح "باب التجارة الإلكترونية" اليوم عدداً من الجلسات؛ ومنها: "التقنية الناشئة الأكثر تأثيراً في عالم التجارة الإلكترونية"، "دور التشريعات البلدية في تطوير قطاع الأعمال"، "التسويق الرقمي"، "التصدير للمتاجر الإلكترونية- الفرص والتحديات"، "مستقبل التجارة الإلكترونية"، "فرص قطاع التجزئة الممكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، "دعم المتاجر الإلكترونية لتبنّي أحدث التقنيات".
وسيحتضن مسرح "بيبان talks" مجموعة من الجلسات الحوارية؛ مثل "أثر التقنيات الواعدة والابتكار في القطاع السياحي"، و"دور الأودية في تعزيز الاستثمار"، و"الاستثمار في التعليم"، و"التقنية والإنسان"، و"تحديات نشاط التمويل الجماعي"، و"الاستدامة في الزراعة وسلاسل القيمة الغذائية"، و"بناء وكالة المستقبل لعالم متصل"، و"خطوات نحو تطوير بيئة استثمارية تقودها المرأة".
وسيشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويشكّل ملتقى بيبان 23 أحد الأنشطة المهمة التي تدعم التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويسهم في توفير بيئة محفزة بالشراكة مع جميع الجهات المُمكِّنة والداعمة من القطاعين العام والخاص.