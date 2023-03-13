في فعاليات يومه الخامس.. "ملتقى بيبان 23" يعزز مفهوم ريادة الأعمال

وسيحتضن مسرح "بيبان talks" مجموعة من الجلسات الحوارية؛ مثل "أثر التقنيات الواعدة والابتكار في القطاع السياحي"، و"دور الأودية في تعزيز الاستثمار"، و"الاستثمار في التعليم"، و"التقنية والإنسان"، و"تحديات نشاط التمويل الجماعي"، و"الاستدامة في الزراعة وسلاسل القيمة الغذائية"، و"بناء وكالة المستقبل لعالم متصل"، و"خطوات نحو تطوير بيئة استثمارية تقودها المرأة".