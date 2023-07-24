استطلاع.. 3 % من مستخدمي الإنترنت بالسعودية لا يتخذون أي إجراء لحماية أمن شبكتهم

وشَمَلَ الاستطلاع أكثر من 21 ألف شخص في 12 دولة، ومنهم 2000 مشارك من السعودية، حيث بحث في طرق استخدام المستهلكين لخدمات النطاق العريض، فيما يرى 91 % من المشاركين في الاستطلاع أنّ شبكة النطاق العريض هي بنية تحتية وطنية أساسية، بينما يعتمد 68 % منهم على الإنترنت في منزلهم خلال العمل من المنزل أو إدارة أعمالهم التجارية.