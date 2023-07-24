استطلاع.. 3 % من مستخدمي الإنترنت بالسعودية لا يتخذون أي إجراء لحماية أمن شبكتهم

كشف أحدث استطلاع لخدمات الاتصال بالنطاق العريض أجرته شركة سيسكو عن أن مستخدمي الإنترنت في السعودية على دراية بالمخاطر السيبرانية، حيث إنّ 3 % فقط من المشاركين لا يتخذون أي إجراء لحماية أمن اتصال شبكتهم المنزلية.
وشَمَلَ الاستطلاع أكثر من 21 ألف شخص في 12 دولة، ومنهم 2000 مشارك من السعودية، حيث بحث في طرق استخدام المستهلكين لخدمات النطاق العريض، فيما يرى 91 % من المشاركين في الاستطلاع أنّ شبكة النطاق العريض هي بنية تحتية وطنية أساسية، بينما يعتمد 68 % منهم على الإنترنت في منزلهم خلال العمل من المنزل أو إدارة أعمالهم التجارية.
وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص يستخدمون خدمات الاتصال بشبكات النطاق العريض لأداء مهامهم الاعتيادية مثل المعاملات المصرفية والعمل، إلا أن كلمات المرور لا تزال الطريقة الأكثر شيوعًا حيث إن 52 % من المشاركين في استطلاع السعودية يستخدمونها لحماية شبكتهم وأجهزتهم المنزلية، في حين أنّ 28 % منهم فقط يقومون بتفعيل جدار الحماية لجهاز التوجيه لديهم.
وتعليقًا على نتائج الاستطلاع فقد أكد المدير التنفيذي لشركة سيسكو في السعودية “سلمان فقيه” أنّ المستخدمين في المملكة يمنحون الأولوية للأمن السيبراني بشكل متزايد عند استخدام خدمات الاتصال بشبكات النطاق العريض.
وقال: "يتماشى ذلك مع نتائج استطلاعنا السابق الذي كشف أنّ 73 % من المشاركين بالسعودية قلقون حيال قيام المجرمين الإلكترونيين باختراق أجهزتهم، ولذلك فقد أصبح اليوم استخدام الوسائل المتطورة للحماية مثل المصادقة متعددة العوامل أكثر أهمية من أي وقت مضى، خصوصًا مع انتشار نماذج العمل الهجينة وتطور وتعقيد الهجمات الإلكترونية".
وعلى الرغم من أن السرعة لا تزال هي الأولوية الرئيسة لدى من يخططون لترقية خدمات الاتصال بشبكات النطاق العريض لديهم العام المقبل 40 %، أصبح الأمان الآن في المرتبة الثانية حيث أشار 38 % من المستخدمين أنه أولوية قصوى عند اختيار حزمة النطاق العريض.
وأظهر الاستطلاع أن المستخدمين في السعودية يشعرون بالأمان مع استخدام السحابة لتخزين البيانات، حيث يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع 76 % مستخدمي الإنترنت أن استخدام السحابة آمن و36 % فقط أفادوا بأنهم لا يشعرون بأن السحابة آمنة.
وكانت شركة سيسكو أعلنت خلال الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات للأمن القائم على السحابة بالسعودية لمساعدة العملاء على حماية المستخدمين والبنية التحتية واستثماراتهم ضد الهجمات الإلكترونية، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لتمكين الشركات محليًا، وفي المنطقة، عبر تزويدها بخدمات أمنية مرنة لحماية بيانات الأجهزة والمستخدمين الذي يعملون عن بعد ومن مواقع مختلفة.