750 مروجًا ومهربًا في قبضة "حرس الحدود".. إحباط تهريب 103 أطنان من "القات" وطن "حشيش" و373 ألف قرص

وتفصيلًا أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود، محاولات تهريب (939) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(82.409) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(291.499) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(103) أطنان من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق: (تبوك، وجازان، وعسير، ونجران)، وهم (456) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و(269) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والسريلانكية، و(23) مواطنًا؛ وذلك في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.