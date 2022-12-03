"من محبوب إلى مكروه".. كيف رأى العرب الخروج الألماني من المونديال؟

انتهى الدور الأول من المونديال الكروي، بما فيه من مفاجآت غير متوقعة، سواء في نتيجة المباريات، أو في صعود منتخبات غير متوقع صعودها، أو خروج أخرى كانت مرشحة لمعانقة الذهب، فخرجت من الباب الصغير.. كان المنتخب الألماني أحد تلك المنتخبات التي فاجأت الجميع؛ ليس بالخروج صفر اليدين، ولكن بالموقف السياسي الغريب في بطولة رياضية كروية لا مكان للسياسة فيها.