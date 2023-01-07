خبير سيارات يحذر من محاولة تشغيل المركبة إذا تعطلت بسبب الأمطار

وكشف "الحربي"، في حديثه للإخبارية، عن سبب تعطل السيارة في الأمطار بدخول الماء إلى المحرك، مما قد يتسبب في إتلاف، إضافة إلى أن السيارات الحديثة مليئة بالإلكترونيات.