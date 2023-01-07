محليات

خبير سيارات يحذر من محاولة تشغيل المركبة إذا تعطلت بسبب الأمطار

قال: عند الانطفاء يجب فتح فلتر الهواء لرصد وصول المياه للمحرك
خبير سيارات يحذر من محاولة تشغيل المركبة إذا تعطلت بسبب الأمطار
أمجد أحمد آدم
أمجد أحمد آدم

نصح خبير السيارات أحمد الحربي بعدم محاولة تشغيل السيارة إذا تعطلت بسبب الماء، مشيرًا إلى أن جميع السيارات الحديثة ليست مناسبة لدخول تجمعات المياه المرتفعة.

وكشف "الحربي"، في حديثه للإخبارية، عن سبب تعطل السيارة في الأمطار بدخول الماء إلى المحرك، مما قد يتسبب في إتلاف، إضافة إلى أن السيارات الحديثة مليئة بالإلكترونيات.

وحذر من محاولة تشغيل السيارة عند دخول الماء إليها مع الأمطار لأنها قد تتلف المحرك، داعيًا عند انطفاء السيارة إلى فتح فلتر الهواء للتأكد من مستوى وصول المياه إلى المحرك.

وقال "الحربي": إذا كان هناك ماء في الفلتر فلا ينبغي تشغيل السيارة وإنما محاولة فصل البطارية ونقل السيارة على سطحة لأقرب ورشة.

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