الاثنين 10 أكتوبر.. آخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني

أعلن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام أن يوم الاثنين 10 أكتوبر الجاري، هو آخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني الـ92 من خلال مختلف الأعمال الإعلامية الإبداعية.
ويتم تنظيم الجائزة في نسختها الثالثة هذا العام من خلال شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة.
وقال وكيل وزارة الإعلام للتواصل والمتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث: الجائزة التي انطلقت في 20 سبتمبر الماضي؛ تشهد إقبالًا متزايدًا على مستوى الجهات والأفراد؛ وذلك من خلال 9 مسارات إعلامية.
وأوضح أن المسارات تشمل "الحملات الإعلامية للجهات الحكومية، والصور الفوتوغرافية الإبداعية، والفيديو للقطاع الخاص وغير الربحي، والمادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، والتغطيات الصحفية، والإنتاج التلفزيوني، والإذاعة والبودكاست، والأغنية الوطنية، إضافة إلى مسار الأفلام السياحية، من خلال جائزتين تقدمان للمبدعين من الأفراد والجهات، لإبراز التنوع الجغرافي والأماكن السياحية في مناطق المملكة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة".
يذكر أن الجائزة تستقبل مشاركاتها من الجهات والأفراد من المواطنين والمقيمين، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة awards.media.gov.sa.