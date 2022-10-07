الاثنين 10 أكتوبر.. آخر موعد لاستقبال المشاركات في جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني

وأوضح أن المسارات تشمل "الحملات الإعلامية للجهات الحكومية، والصور الفوتوغرافية الإبداعية، والفيديو للقطاع الخاص وغير الربحي، والمادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، والتغطيات الصحفية، والإنتاج التلفزيوني، والإذاعة والبودكاست، والأغنية الوطنية، إضافة إلى مسار الأفلام السياحية، من خلال جائزتين تقدمان للمبدعين من الأفراد والجهات، لإبراز التنوع الجغرافي والأماكن السياحية في مناطق المملكة، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة".