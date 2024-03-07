"تنمية تقنية المعلومات" يدشن مبادرة AIM لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

أعلن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات, عن إطلاق المبادرة الوطنية، AIM بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" التي تهدف إلى إنشاء منظومة شاملة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي تتضمن الوصول إلى البنية التحتية للبحث والتطوير، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع القطاعات الصناعية والحكومية، وتوفير بيئة لبناء مشاريع الذكاء الاصطناعي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل المبادرة عدداً من المميزات منها إيجاد منظومة محفزة للبحث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وجذب الاستثمارات وإيجاد سوق تقني محلي واعد.
وتھدف المبادرة إلى تطوير أكثر من 25 نموذجًا لغويًا في مجال الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول للقطاع الصناعي والحكومي، وتأھيل أكثر من 1000 مهندس مؤهل في علم الآلة والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الريادية.
ويأتي إطلاق المبادرة في إطار التزام البرنامج وشركاءه بتعزيز تقنية المعلومات في المملكة، حيث تسهم المبادرة في تعزيز الإمكانات الوطنية و تطوير وبناء القدرات الوطنية على تحقيق الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة المملكة ويجعلھا في مقدمة الدول في ھذا المجال.