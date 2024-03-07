"تنمية تقنية المعلومات" يدشن مبادرة AIM لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

أعلن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات, عن إطلاق المبادرة الوطنية، AIM بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" التي تهدف إلى إنشاء منظومة شاملة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي تتضمن الوصول إلى البنية التحتية للبحث والتطوير، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع القطاعات الصناعية والحكومية، وتوفير بيئة لبناء مشاريع الذكاء الاصطناعي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.