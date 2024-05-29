"التجارة" توضح حقوق وواجبات الاسترجاع والاستبدال في المتاجر الإلكترونية

ووفق الدليل، تلتزم المنشأة بوضع سياسة للاستبدال والإرجاع، وعلى المستهلك والبائع الالتزام بها وفق الشروط والمدّد المحدّدة، ويجب على البائع عدم رفض إرجاع السلع أو استبدالها، كما نصّت أن تكون سياسة الاستبدال والإرجاع مكتوبة بلغةٍ واضحة ومفهومة للمستهلك، وأن تتضمّن الشروط الخاصة بفترة التخفيضات؛ حال وجودها، كما نصّت على امتناع المنشأة عن إرجاع المنتجات التي تؤثر في صحة وسلامة الإنسان، مثل الأطعمة المكشوفة والأدوات التجميلية والملابس الداخلية، وإيضاح ذلك للمستهلك قبل الشراء، إضافة إلى مجموعة حقوق وواجبات أخرى شملها الدليل.