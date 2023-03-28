مليون عبوة مياه و1000 سلة غذائية.. دعم "أيتام جدة" لمستفيديها خلال رمضان

وأضاف "ناقرو"؛ أن المبادرات مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الحملة لما فيها من نفع لفئة الأيتام.