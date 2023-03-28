مليون عبوة مياه و1000 سلة غذائية.. دعم "أيتام جدة" لمستفيديها خلال رمضان

وزّعت جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مليون عبوة مياه و1000 سلة غذائية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم مع قدوم رمضان المبارك، بمشاركة مجموعة من المتطوعين الذين أسهموا في إيصال المعونات إلى منازل المستفيدين.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزّعتها الجمعية في انطلاق مبادراتها في شهر رمضان المبارك، تأتي ضمن حملة (تصدَّق ليتيم) التي تنفّذها خلال الشهر الفضيل والتي تسعى إلى تلبية احتياجات الأسر في الشهر الكريم.
وأضاف "ناقرو"؛ أن المبادرات مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الحملة لما فيها من نفع لفئة الأيتام.
يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة تقدّم خدماتها للأيتام وأسرهم في شهر رمضان المبارك عبر عديدٍ من المشروعات التي تشمل كفالة اليتيم وسُقيا الماء والسلال الغذائية وكسوة العيد وإفطار الصائمين في الحرم، وغيرها.