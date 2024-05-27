"ميناء جدة الإسلامي" يستقبل أول سفينة لحجاج بيت الله الحرام من السودان

وأشارت إلى أن الخدمات والتجهيزات البحرية تلعب دورًا حيويًّا في تأمين عبور الحجاج بأمان وسهولة؛ حيث تتضمن خدمات الميناء برج المراقبة البحري، والإرشاد البحري، والقاطرات البحرية، بالإضافة إلى صالة الركاب للقدوم والمغادرة، ورصيفًا خاصًّا للمواشي.