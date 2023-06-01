"البديوي" يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن

وقال: "تم خلال اللقاء التطرق للنتائج الإيجابية للشراكة الاستراتيجية، والتي نتج عنها التعاون في عدة مجالات ساهمت في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وكذلك متابعة آخر مستجدات اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين والتي تنتهي أعمالها بنهاية عام 2025م، متطلعين إلى مزيد من العمل والشراكة بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية".