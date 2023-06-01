"البديوي" يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز عمق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية؛ مما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان.
وبيّن البديوي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتأكيدًا على قرار المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورته (32) بشأن تأسيس شراكة استراتيجية بين دول المجلس والأردن.
وقال: "تم خلال اللقاء التطرق للنتائج الإيجابية للشراكة الاستراتيجية، والتي نتج عنها التعاون في عدة مجالات ساهمت في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وكذلك متابعة آخر مستجدات اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين والتي تنتهي أعمالها بنهاية عام 2025م، متطلعين إلى مزيد من العمل والشراكة بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية".