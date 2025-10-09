"مواقف الرياض" تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حي الرحمانية

وتشمل المرحلة الحالية من "مواقف الرياض" تفعيل المواقف المدارة في عدة أحياء سكنية في مدينة الرياض، من بينها أحياء الورود، الرحمانية، المروج، غرب العليا، الملك فهد، والسليمانية، على أن يتم التفعيل التدريجي لبقية الأحياء بعد حي الرحمانية ضمن خطة توسعية تهدف إلى تنظيم أكثر من 300 ألف موقف مدار مجاني داخل الأحياء السكنية وأكثر من 20 ألف موقف مدفوع على الشوارع التجارية.