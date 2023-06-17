مبادرة "طريق مكة".. تواصل تقديم خدماتها لمستفيديها من بنجلاديش

واستفاد ضيوف الرحمن من بنجلاديش من الخدمات النوعية المقدمة لهم في صالة المبادرة، إضافة إلى الاستفادة من خدمة "ترميز" وفرز الأمتعة، بصالة مطار بلد المغادرة، وفق ترتيبات النقل والسكن عند وصولهم إلى المملكة.