"الوثائق والمحفوظات": Metadata تسهم في الحفاظ على السجلات التاريخية

قال المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إن ما وراء البيانات Metadata يُقصد بها تقديم بيانات عن الوثيقة الإلكترونية التي لا تظهر في نص الوثيقة الأصلية، حيث تعطي معلومات عن السياق الذي أنتجت فيه الوثائق ومتى تم تدوينها ومن الذي أنشأها وما هو مصدر إنشائها.