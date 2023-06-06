ضبط 23 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مخالفًا لنظام البيئة، (19) مواطنًا، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (610) متون من الإبل، و(80) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.