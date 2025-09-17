اليسر” توقّع مذكرة تفاهم مع Global iTS Group

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “اليسر” الأستاذ محمد بن صالح الدويش إن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الشركة – الراعي الذهبي لمعرض Money 20/20 – خلال فعاليات المعرض، بما يسهم في تطوير مختلف قطاعات الشركة بالصورة التي تضمن تقديم أفضل الحلول لعملائها.