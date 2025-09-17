اليسر” توقّع مذكرة تفاهم مع Global iTS Group

تواصل شركة “اليسر للإجارة والتمويل”، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التمويل بالمملكة العربية السعودية والراعي الذهبي لمعرض Money 20/20 الشرق الأوسط، مشاركتها الناجحة في المعرض المقام في مركز الرياض الدولي للمعارض في ملهم، والذي تختتم أعماله يوم الأربعاء 17 سبتمبر الجاري.
وقد وقّعت شركة “اليسر”، يوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة Total iCS، إحدى شركات مجموعة Global iTS Group الرائدة في مجال حلول الأعمال، وتطوير البرمجيات، وحلول تكنولوجيا المعلومات.
ومثّل شركة “اليسر” في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن صالح الدويش، فيما مثّل مجموعة “جلوبال آي تي إس” المدير الإداري السيد رضا سبت راضي.
وتأتي مذكرة التفاهم مواكبة لتوجه شركة “اليسر” نحو تطوير آليات الأنظمة والمنتجات، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تتماشى مع استراتيجيتها للتحول الرقمي، كما تعزز من مكانة “اليسر” في مجال التحول الرقمي المالي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “اليسر” الأستاذ محمد بن صالح الدويش إن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الشركة – الراعي الذهبي لمعرض Money 20/20 – خلال فعاليات المعرض، بما يسهم في تطوير مختلف قطاعات الشركة بالصورة التي تضمن تقديم أفضل الحلول لعملائها.
وأضاف الدويش أن الاتفاقية مع مجموعة عالمية مثل “جلوبال آي تي إس” تعكس الثقة في قدرات شركة “اليسر” ومكانتها في السوق السعودي، باعتبارها من روّاد دمج الابتكار الرقمي مع التجربة التمويلية في المملكة