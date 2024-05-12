جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

بحضور دولة رئيس وزراء ماليزيا، الداتو سري أنور بن إبراهيم، ونوابه، منحت جامعة مالايا؛ الجامعة الحكومية الأشهر والأعلى تصنيفاً في منطقة آسيان، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمَّد بن عبدالكريم العيسى، شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية، تقديراً لجهوده البارزة في الدبلوماسية الإسلامية.
وتخرَّج من جامعة مالايا التي تقع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والمعروفة بترتيبها المتقدِّم عالمياً، وفق عدة تصنيفات دولية، أبرزُ القادة السياسيين في ماليزيا وسنغافورة، منهم رؤساء وزراء ماليزيا السابقون: مهاتير محمد، وعبدالله أحمد بدوي، ومحيي الدين ياسين، وإسماعيل صبري يعقوب، ورئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم، إضافة إلى رئيسي سنغافورة السابقين: بنيامين شيريس، وإس آر ناثان.
وأكَّدت رئيسةُ الجامعة الدكتورة عائشة أونغ في كلمتها خلال مراسم حفل منح الدكتوراه أنَّ الجامعة تفتخر بهذا التكريم لشخصية بارزة وجديرة بالتقدير، ذاتِ تأثير ديني قوي، وسمعة علمية وفكرية عالية، تحظى بالاحترام والثقة الكبيرة في العالم الإسلامي.
من جانبه، أعرب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في كلمة له بمناسبة تقليده الدكتوراه الفخرية، عن اعتزازه بهذا التكريم من هذه الجامعة العريقة المشهود لها بالرصانة والتميُّز، والتي تخرج منها كبار الشخصيات التي قادت ماليزيا.
وأشار د.العيسى في ختام كلمته إلى أن هذا التكريم يحمل في طياته تكريم رابطة العالم الإسلامي التي هي حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.