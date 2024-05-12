جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

وتخرَّج من جامعة مالايا التي تقع في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والمعروفة بترتيبها المتقدِّم عالمياً، وفق عدة تصنيفات دولية، أبرزُ القادة السياسيين في ماليزيا وسنغافورة، منهم رؤساء وزراء ماليزيا السابقون: مهاتير محمد، وعبدالله أحمد بدوي، ومحيي الدين ياسين، وإسماعيل صبري يعقوب، ورئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم، إضافة إلى رئيسي سنغافورة السابقين: بنيامين شيريس، وإس آر ناثان.