مطبّق في دول ذات تقاليد راسخة بالتعليم.. "الرومي": 6 فوائد تجعل نظام الفصلين هو الأفضل للتعليم في المملكة

ويرصد "الرومي" ست فوائد وميزات لنظام الفصلين، على سبيل المثال لا الحصر، حسب الكاتب الذي يقول: "لا شك أن لكل نظام تعليمي ولكل هيكلة دراسية ميزات وإيجابيات، وفي نفس الوقت له سلبيات ويواجه تحديات. ونظام الفصول الدراسية عنصر مهم في تلك الهيكلة؛ فمثلًا وبالاطلاع على الكثير من الأدبيات تبيّن أن لنظام الفصلين الدراسيين ميزات وإيجابيات عديدة ومهمة أثبتَتْها الخبرة والتجارب العملية؛ فهو مثلًا يوفر استقرارًا وأسلوبًا مألوفًا وهيكلًا دراسيًّا معتمدًا ومشتركًا على نطاق واسع في العديد من البلدان حول العالم، وخصوصًا دول ذات تقاليد راسخة في التعليم العام من حيث التاريخ والتطوير "مثل أمريكا، كندا، ألمانيا، فنلندا، النرويج"، وفي دول ناشئة ذات حيوية تنموية سباقة "المكسيك، سنغافورة، كوريا الجنوبية، ماليزيا، تايوان". وثبات هذا النظام "الفصلين الدراسيين" في تلك الدول، بل في التقاليد التعليمية الدولية، لم يكن من فراغ؛ فقد انتهت الدراسات المتخصصة والأدبيات ذات العلاقة، مثل دراسة جامعة هارفرد بعنوان "The Impact of Semester vs. Quarter Systems on Student Learning"، وغيرها من الدراسات لبعض الأسباب، وأورد بعض الأمثلة على سبيل المثال وليس الحصر: