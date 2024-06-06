مطبّق في دول ذات تقاليد راسخة بالتعليم.. "الرومي": 6 فوائد تجعل نظام الفصلين هو الأفضل للتعليم في المملكة

6. الانسجام مع التعليم العالي:

تعمل نسبة كبيرة من الكليات والجامعات الوطنية، وفي كثير من أنحاء العالم أيضًا، بنظام الفصلين الدراسيين. إن مواءمة التعليم مع تقاويم التعليم العالي تساعد على سهولة الانتقال للطلاب، كما تساعد الطلاب الذين ينتقلون دوليًّا على الاندماج في الأنظمة التعليمية الجديدة دون انقطاع كبير. أما ما يتعلق بتطبيق نظام الفصول الثلاثة، فتشير الدراسات إلى أن هناك عددًا محدودًا من الدول تطبق نظام الفصول الثلاثة، ولكل منها ظروف اقتصادية وبيئية تبرر ذلك "مثل البرتغال، أسكتلندا، إيرلندا، كينيا". ومن أبرز ما ذكر من مميزات هذا النظام: 1. محدودية طول الفصل الدراسي: يكون توزيع الأسابيع الدراسية على ثلاثة فصول مما يساعد الطلاب على عدم الشعور بالملل وطول الوقت. 2. إمكانيات الدعم للتلميذ: يمكّن نظام الفصول الدراسية الثلاثة المعلمين من تقديم الدعم والمساندة للطلاب، وخاصةً في الفصل الدراسي الثالث؛ حيث تكون المناهج الدراسية على وشك الانتهاء. 3. تقليل الفاقد التعليمي: تحدّثت عدد من الأدبيات عن أن تطبيق الفصول الثلاثة يساعد على تقليل الفاقد التعليمي؛ حيث تكون إجازة نهاية العام الدراسي قليلة مما يساعد على عدم فقدان المعلومة والمهارة، كما أنه يسمح للمعلمين بالمراجعة مع الطلاب وتقديم الدعم، وخاصةً في الفصل الدراسي الثالث.