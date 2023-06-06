موعد مع التسويق والفعاليات.. مهرجان "البُر" الأول يتهيّأ للانطلاق بضرماء

وبيّن أن هذا المهرجان سيكون تجربة مميزة وفريدة، وذلك لتشجيع المزارعين في المنطقة على بذل مزيدٍ من الجهد للاهتمام بالمنتج والعمل على معرفة حجم الإنتاج والتسويق لهذا النوع من الحبوب، الذي تستفيد منه الأُسر المنتجة في عمل وجباتها الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، وإحدى ثروات الدخل والاستدامة لهذه الأسر، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر على دعمه المتواصل لفعاليات المنطقة بشكل عام والمهرجان بشكل خاص.