موعد مع التسويق والفعاليات.. مهرجان "البُر" الأول يتهيّأ للانطلاق بضرماء

يرعى محافظ ضرماء محمد الثاقب، غداً الأربعاء، انطلاق فعاليات مهرجان البُرّ الأول بالمحافظة، الذي تنظّمه جمعية التنمية الأهلية، بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.
وأوضح محافظ ضرماء محمد الثاقب، أن المهرجان يهدف إلى تسويق منتج البُرّ لكي يصبح منتجاً اقتصادياً على مستوى المملكة، من خلال عرض أنواعه المتعددة التي تشتهر بها المحافظة وتسويقه باحترافية وجودة عالية.
وبيّن أن هذا المهرجان سيكون تجربة مميزة وفريدة، وذلك لتشجيع المزارعين في المنطقة على بذل مزيدٍ من الجهد للاهتمام بالمنتج والعمل على معرفة حجم الإنتاج والتسويق لهذا النوع من الحبوب، الذي تستفيد منه الأُسر المنتجة في عمل وجباتها الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، وإحدى ثروات الدخل والاستدامة لهذه الأسر، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر على دعمه المتواصل لفعاليات المنطقة بشكل عام والمهرجان بشكل خاص.
من جانبه، قال رئيس مجلس جمعية التنمية الأهلية بضرما عبدالله الرسام، إن المهرجان سيعمل على دعوة المزارعين لتسويق منتجات محاصيلهم الزراعية من البُرّ بأنواعه، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بتنظيم مثل هذا المهرجان.
وأشار مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة فهد المحيا، إلى أن الوزارة تعمل وفق خططها المبنية على مستهدفات رؤية 2030 لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة؛ ولذلك تدعم تنظيم مثل هذا المهرجان الذي يتوافق مع موسم حصد محصول البُر في المحافظة، موجهاً شكره لمنسوبي جمعية التنمية الأهلية بضرماء لجهودهم المبذولة على إقامة هذا المهرجان، متمنياً التوفيق للجميع.