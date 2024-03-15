"الخارجية": السعودية تُرحِّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"

وجددت الوزارة دعم السعودية للجهود الدولية كافة الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة، وقطع تمويلها، مشيرة إلى تشجيع السعودية وتبنِّيها قيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات، ودعمها الدائم لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم أجمع.