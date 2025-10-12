السليمان: استغلال العاطفة الوطنية لتكليف الموظفين دون أجر "ابتزاز عاطفي مرفوض"

وفي مقاله بعنوان "الاستغلال بالعاطفة الوطنية!" بصحيفة عكاظ، أوضح السليمان أن هذا النوع من الاستغلال يجب أن يتوقف، مؤكدًا أن إيفاء الناس حقوقهم عند تكليفهم بأي عمل هو جزء لا يتجزأ من الاحترافية والمهنية في المؤسسات الناجحة، بينما تكون الأعمال القائمة على المجاملات أو الاستغلال العاطفي أقل كفاءة وجدوى.