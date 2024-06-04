الأحساء تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم 46 ْمئوية والسودة 15 درجة

وتوقّع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.