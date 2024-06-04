الأحساء تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم 46 ْمئوية والسودة 15 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتوقّع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في المدينة المنوّرة والدمام والخرج والعُلا وحفر الباطن والدهناء 45 درجة، وكل من مكة المكرّمة والرياض وبريدة والمجمعة ووادي الدواسر 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 درجة، تليها أبها 19 ْمئوية والباحة 20، والطائف 22 درجة.