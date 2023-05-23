بالصور "سبق" في "نيوكاسل".. مدينة عريقة ونادٍ طموح.. والأهالي مرحّبين: "السعوديون أصدقاؤنا"

- جماهير النادي: نشكر السعوديين على دعم الفريق لقد عاد الشغف والحماس والحلم للجماهير بعد النتائج الجيدة هذا العام.
- في ملعب "سانت جيمس بارك" الشهير المدرجات تهتز بحماس منقطع النظير.. ومن أغانيهم: "نحن سعوديون نفعل ما نريد".
- خبير الاستثمار الرياضي "مارك أليكس": السعودية دخلت الاستثمار الرياضي المُربِح اقتصاديًّا وهو قوة ناعمة ستحقق الفائدة للجميع.
- صندوق الاستثمارات العامة يعمل حاليًا على تطوير النادي وجلب النجوم ورفع سعة الملعب من 50 ألفًا إلى 72 ألف متفرج.
- الإنجازات الرياضية التي تحققت للنادي الكبير هذا العام كانت لها أصداء إيجابية على مستوى الرياضة العالمية والإعلام الغربي.
شقران الرشيدي- سبق- مدينة نيوكاسل "بريطانيا": عامان كانا كافييْن لكتابة التاريخ، وعودة النادي لأمجاده، وعودة الحياة الكروية في المدينة من جديد؛ عامان فقط على انطلاق مشروع الاستثمارات السعودية الطموحة في نادي "نيوكاسل يونايتد" أحد أعرق الأندية الإنجليزية؛ كانا كافييْن لنهضة الفريق من جديد تحت قيادة الإدارة السعودية، والوصول في الموسم الحالي إلى نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، للمرة الأولى منذ 47 عامًا، والتأهل لمسابقة دوري أبطال دوري أوروبا للموسم 2023/ 2024 منذ 20 عامًا، واحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم. هذه الإنجازات العظيمة التي تحققت للنادي الكبير في وقت قصير كانت لها أصداء إيجابية مهمة على مستوى الرياضة العالمية، والإعلام الغربي، وجعلت الجمهور الرياضي الإنجليزي العريض لنادي "نيوكاسل" العاشق لمدينته ولفريقه؛ يعيش الفرحة الغامرة على ملعب "سانت جيمس بارك" الشهير، ويدعم بقوة الاستثمار السعودي لتحقيق أمجاد جديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي لمدينتهم.
زارت "سبق" مدينة "نيوكاسل"، وتَجولت في أرجاء المدينة العريقة، وحضرت مباريات لفريق كرة القدم الطموح، وخرجت بالتقرير التالي:
"هنا ستشعر أنك في بلدك، الناس طيبون وسوف يرحّبون بك؛ فنيوكاسل هادئة، وأهلها لطيفون". هكذا يقول أحد موظفي جوازات مطار نيوكاسل الدولي باللهجة "الجوردية" المميزة المعروفة عن المدينة الساحلية الواقعة شمال شرقي بريطانيا، وبالفعل ما إن تتجول في شوارع وأسواق المدينة الجميلة حتى تجد الترحيب من الجميع، وعندما يعرفون أنك من السعودية سيزداد الود؛ لا سيما بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي "نيوكاسل يونايتد" أو كما يلقب بنادي الـ"ماكبايس" بسبب ألوان قميصه الأبيض والأسود والذي يشبه ألوان ريش طائر "الماكبايس" الذي يعيش في بريطانيا.
وفي ملعب "سانت جيمس بارك" الشهير، تهتز المدرجات بحماس منقطع النظير من جماهير النادي بمجرد دخول الفريق لأرضية الملعب، ويستمر الغناء والحماس طوال المباراة، والطريف أن من ضمن أغانيهم التي يرددونها: "نحن سعوديون نفعل ما نريد"، و"إيدي هاو.. الأسود والأبيض هو جيشنا"، وغيرها من الأغاني الجميلة التي تبث الحماس في نفوس اللاعبين. وعن ذلك تقول إحدى مشجعات نادي "نيوكاسل، "دوروثي جون": "نشكر السعوديين على دعم فريق المدينة، لقد عاد الشغف والحماس والحلم للجماهير بعد النتائج الجيدة التي حققها هذا العام، ونتمنى تحقيق البطولات في الموسم القادم". أما "جونسون جيراولد" فيقول: "لا تعنينا السياسة، الخطوة السعودية غيّرت الكثير من المفاهيم ورسخت صورة جديدة طيبة للأجيال القادمة".
وفي السياق ذاته يقول خبير الاستثمار الرياضي "مارك أليكس" لـ"سبق": "من المعروف أن الدوري الإنجليزي يحظى بالشعبية الكبيرة في العالم، والسعودية دخلت الاستثمار الرياضي المربح اقتصاديًّا، والأمر على المدى الطويل سيعزز الفريق بالنجوم، وتوسيع الملعب إلى أكثر من 70 ألف متفرج؛ وهذا بمثابة قوة ناعمة ستحقق الفائدة للجميع، ستسهم في نقل الصورة الإيجابية الحقيقية لتطور السعودية؛ أما بالنسبة لجماهير النادي فهم يحتفون بالعلم والزي السعودي، والاستثمارات السعودية بالتأكيد تعزز اقتصاد المدينة".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ"نيوكاسل يونايتد" "دارين إيلز": "نحن في بداية خطة طويلة الأجل تهدف إلى بناء نادٍ يمكنه المنافسة باستمرار على أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".
ولكن ماذا عن المدينة العريقة، تاريخها، وتراثها، وثقافتها، وحياة الناس فيها؟
في البداية سيلفت نظر الزائر القادم لمدينة "نيوكاسل" مراوح الرياح العملاقة مولدة الكهرباء التي يمكن رؤيتها من الجو متراصة أمام ساحل المدينة الشرقي، والتي تبدو وكأنها أذرع مفتوحة ترحب بالقادمين للمدينة التي يفصلها عن مدينة "جاتسهد" المجاورة نهر "التاين" بتمدده الجميل بين الحقول والمزارع والغابات الخضراء. ولأن المدينة تقع بالقرب من اسكتلندا، يوجد بها الكثير من المعالم التاريخية، والدينية، والمتاحف المفتوحة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد حيث استوطنها الرومان قبل أكثر من 2000 عام. وتمتاز مدينة "نيوكاسل" تاريخيًّا بمناجم الفحم، وبناء السفن، وحاليًا التقنية وريادة الأعمال، والسياحة، والثقافة، وتوجد بها جامعتا "نيوكاسل يونفيرستي"، و"نورثمبريا يونفيرستي"، وهما من أفضل الجامعات البريطانية، ويدرس بها حاليًا الكثير من المبتعثين والمبتعثات السعوديين في تخصصات علمية مهمة كالطاقة المتجددة، والهندسة، والقانون، والحاسب الآلي وغيرها.
وفي الجانب الترفيهي يوجد في نيوكاسل العديد من الأسواق، والمطاعم العربية والشرقية المتنوعة، والكافيهات، والمهرجانات الموسيقية، ومعارض الحرف اليدوية، والثقافية. وتبرز كذلك بعض الأماكن السياحية مثل كاتدرائية "دورهام" التاريخية، بما لها من رمزية دينية، وقلعة "ألنويك" التي أنشئت منذ أكثر من 1000 عام، فهي موقع سياحي معروف، ومقر دوق "نورثمبرلاند" الحالي، وتم فيها تصوير مشاهد من سلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة، كما تضم المدينة القديمة ومقاهيها المميزة، وشارع "جرينجر" النشط تجاريًّا، وكذلك جسر تاين، ومتحف الاكتشاف ديسكفري، ورصيف الميناء التاريخ، ومركز "إلدون سكوير" للتسوق، وغيرها.
الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أكمل الاستحواذ على 100% من نادي نيوكاسل الإنجليزي عام 2021م، والذي يعد أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ويعمل الصندوق حاليًا على تنويع الاستثمار وتطوير مرافق النادي، من أهمها رفع السعة الاستيعابية للملعب من 50 ألف إلى 72 ألف متفرج، وجلب لاعبين نجوم في عدد من المواقع المهمة، وتطوير ملاعب التدريب والمعسكرات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة، تمت بدعوة من هيئة نيوكاسل "قيت شيد" البريطانية، ونظّمتها شركة "ويجو wego" المعروفة.