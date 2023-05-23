بالصور "سبق" في "نيوكاسل".. مدينة عريقة ونادٍ طموح.. والأهالي مرحّبين: "السعوديون أصدقاؤنا"

في البداية سيلفت نظر الزائر القادم لمدينة "نيوكاسل" مراوح الرياح العملاقة مولدة الكهرباء التي يمكن رؤيتها من الجو متراصة أمام ساحل المدينة الشرقي، والتي تبدو وكأنها أذرع مفتوحة ترحب بالقادمين للمدينة التي يفصلها عن مدينة "جاتسهد" المجاورة نهر "التاين" بتمدده الجميل بين الحقول والمزارع والغابات الخضراء. ولأن المدينة تقع بالقرب من اسكتلندا، يوجد بها الكثير من المعالم التاريخية، والدينية، والمتاحف المفتوحة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد حيث استوطنها الرومان قبل أكثر من 2000 عام. وتمتاز مدينة "نيوكاسل" تاريخيًّا بمناجم الفحم، وبناء السفن، وحاليًا التقنية وريادة الأعمال، والسياحة، والثقافة، وتوجد بها جامعتا "نيوكاسل يونفيرستي"، و"نورثمبريا يونفيرستي"، وهما من أفضل الجامعات البريطانية، ويدرس بها حاليًا الكثير من المبتعثين والمبتعثات السعوديين في تخصصات علمية مهمة كالطاقة المتجددة، والهندسة، والقانون، والحاسب الآلي وغيرها.