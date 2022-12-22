شراكة بين "إثراء" و"الصندوق الثقافي" لدعم مبادرة "إثراء المحتوى العربي"

وأوضح مدير مركز "إثراء" عبدالله بن خالد الراشد أن اتفاقية الشراكة "تأتي انطلاقًا من مبدأ تكامل الأدوار بين القطاعات الوطنية المختلفة؛ بهدف نشر المعرفة، ورعاية الإبداع، والتواصل الحضاري والثقافي مع العالم؛ إذ يسعد "إثراء" بالتعاون والتواصل مع الصندوق؛ إيمانًا من الطرفين بمسؤولياتهما الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية، والتقت رغبة الطرفين في التعاون المشترك، لدعم ونشر المعرفة ورعاية الإبداع وإبراز المواهب الوطنية محليًا وعالميًا والإسهام في نشر ثقافة الجودة والتميز في دعم القطاع الثقافي".