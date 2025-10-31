"ترابط" تفوز بجائزة الابتكار الاستثنائية 2025 لخدمة المرضى المحتاجين

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر الأنصاري أن حصول "نُزل الأنصاري" على الجائزة يُعد تكريمًا للقطاع غير الربحي في المملكة، في ظل ما يحظى به من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وبدعم مباشر من الرئيس الفخري للجمعية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد – حفظهما الله.