"ترابط" تفوز بجائزة الابتكار الاستثنائية 2025 لخدمة المرضى المحتاجين

حصدت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط" جائزة الابتكار الاستثنائية 2025 في تقديم الخدمات العلاجية، والممنوحة من الشبكة العربية للإبداع والابتكار، ومقرها دبي، تقديرًا لجهود الجمعية في دعم المرضى وتقديم حلول مبتكرة لتخفيف معاناتهم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر الأنصاري أن حصول "نُزل الأنصاري" على الجائزة يُعد تكريمًا للقطاع غير الربحي في المملكة، في ظل ما يحظى به من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وبدعم مباشر من الرئيس الفخري للجمعية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد – حفظهما الله.
وبيّن الأنصاري أن "نُزل الأنصاري" يضم 58 وحدة سكنية مخصصة للمرضى القادمين للعلاج من خارج مدينة الدمام، ويقدّم خدمات متكاملة لتذليل الصعوبات المالية والاجتماعية للمرضى الأشد احتياجًا، بهدف تمكينهم من مواصلة العلاج وتحقيق التعافي.
من جهتها، قدّمت الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة فاطمة البخيت شكرها للشبكة العربية للإبداع والابتكار على ترشيح الجمعية للجائزة، مؤكدةً استمرار "ترابط" في تطوير خدماتها بما يرفع جودة حياة المستفيدين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن هذه الجائزة تأتي تقديرًا لجهود الجمعية في خدمة أكثر من 45 ألف مستفيد، عبر توفير الرعاية والدعم الطبي والاجتماعي للمرضى ومرافقيهم، ضمن منظومة متكاملة تُسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز جودة الحياة.