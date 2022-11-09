صاعقة أفقدته الوعي.. "هاوي طقس" يروي تفاصيل واقعة الفيديو المتداول

وبين أنه من هواة متابعة الطقس ولكن هذه الواقعة ستغير من مساره قليلاً ويتخذ احتياطاته لأن هذه الفترة في جازان معروفة بالصواعق وتسمى "بروق علَّان" وتكون فاصلة بين الخريف والشتاء كما يصفها هاوي متابعة الطقس، مشيراً إلى أن الحذر في مثل هذا الوقت من الواجب وعدم المجازفة بالنفس في كافة الأحوال.