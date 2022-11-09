صاعقة أفقدته الوعي.. "هاوي طقس" يروي تفاصيل واقعة الفيديو المتداول

روى مواطن تفاصيل مقطع فيديو متداول لصاعقة رعدية أصابت موقعاً يقف به أثناء تصويره الأمطار التي شهدتها محافظة العارضة شرق منطقة جازان عصر اليوم.
وأوضح هاوي الطقس مفضلاً عدم ذكر اسمه تفاصيل الفيديو قائلاً: كنت في منزلنا عندما ضربت الصاعقة الرعدية بالقرب مني وفقدت الوعي حوالي نصف ساعة ولا أتذكر بالتحديد ما الذي حدث معي وكنت أشعر بآلام في جسمي بالإضافة إلى رأسي ووجهي الذي أصيب من جراء السقوط.
وبين أنه من هواة متابعة الطقس ولكن هذه الواقعة ستغير من مساره قليلاً ويتخذ احتياطاته لأن هذه الفترة في جازان معروفة بالصواعق وتسمى "بروق علَّان" وتكون فاصلة بين الخريف والشتاء كما يصفها هاوي متابعة الطقس، مشيراً إلى أن الحذر في مثل هذا الوقت من الواجب وعدم المجازفة بالنفس في كافة الأحوال.