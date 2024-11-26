"المالية" تعلن البيان النهائي للميزانية.. و"الجدعان": تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية

وأوضح أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي؛ مثل الإنفاق الموجّه على الاستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030، متوقعًا أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 1,300 مليار ريال "ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي" للعام 2025م مقارنة بحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024م "ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي".