بعد تحقيق المتطلبات.. جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تنال الاعتماد البرامجي لـ5 برامج

حصلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج على خمسة اعتمادات أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"؛ وذلك لبرامجها الدراسية في تخصصات الطب والجراحة، وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال، والأحياء، وهندسة الأمن السيبراني؛ وذلك بعد تحقيق كل المتطلبات ومعايير الجودة.