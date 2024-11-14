الرياض تستضيف النسخة الرابعة من "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" ديسمبر المقبل

يُذكر أن سمو ولي العهد، أطلق مبادرة السعودية الخضراء عام 2021م؛ بهدف تفعيل دور جميع فئات المجتمع في العمل المناخي والبيئي وتحقيق طموحات المملكة العربية السعودية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وتسلّط المبادرة الضوء على التزام المملكة بتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، والعواصف الرملية والغبارية، والتصحر.