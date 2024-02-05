"أدير العقارية" تطلق أراضي "العالية" النموذجية شرق الرياض للبيع في مزاد علني
من مدينة الرياض، عاصمة الاستثمار الآمن، تستعد شركة "أدير العقارية" لبيع مشروعٍ عقاريٍ نوعي، يتخذ من منطقة شرق الرياض موقعًا استراتيجيًا له، ليكون الوجهة المُثلى لإطلاق مشروعات عقارية مُبتكرة تواكب النمو المُستمر للعاصمة والطلب المُتنامي على العيش والاستثمار فيها.
وسيكون يوم الأربعاء 14 فبراير 2024م، موعدًا لانطلاق المزاد العلني لبيع أراضي مشروع "العالية" ( زون 5 ) في قاعة الفريدة للاحتفالات والمؤتمرات في مدينة الرياض عند تمام الساعة 4:00 عصرًا.
وحرصت "أدير العقارية" على دعوة كبار رجال الأعمال، وصفوة المستثمرين العقاريين لحضور هذا المزاد الاستثنائي الذي يُتوقع له أن يكون مثيرًا في مجرياته، ويشهد منافسة محمومة بين المُشاركين للظفر بأراضي المشروع التي تُشكل علامة فارقة في المنطقة بفضل ما تتفرد به من مميزات ومقومات استثمارية عالية.
تمتد أراضي "العالية" على مساحة إجمالية تتجاوز 3 مليون متر مربع، وهي تتكون من 6 مناطق كُبرى نموذجية تتنوع استخداماتها بين السكني والتجاري، تمنح مساحاتها الرحبة المستثمرين والمطورين العقاريين فرصة تقديم منتجات سكنية واستثمارية رائدة تواكب الطلب الحالي والمستقبلي على السكن والاستثمار في منطقة شرق الرياض.
من جانبه، أكد سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية"؛ أن مشروع "العالية" الحاصل على ترخيص لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" يُشكل بيئة استثمارية فريدة، تعكس طموحات المستثمرين، بفضل موقعه الاستراتيجي الواعد في حي "الوسام"، وما يوفره من خدمات متكاملة، وبنية تحتية عالية المستوى، توفر متعة الاستثمار وتُساهم في تنمية عائدات المستثمرين.
وأضاف الحربي : يتمتع مشروع "العالية" بإطلالة بانورامية ساحرة على طريق الدمام الرياض (الدائري الشمالي) بطول 1900 مترًا، على مقربة من طريق الجنادرية، ومطار الملك خالد الدولي، ومجموعة متميزة من المشروعات السكنية المتميزة. مجاورًا لأهم أحياء شرق الرياض: (الرمال، البيان، الندوة، النظيم، القادسية، المونسية)، التي تتوفر فيها كافة المرافق والخدمية والترفيهية، لتُساهم في تعزيز جودة الحياة في المنطقة، وتؤكد جدوى الاستثمار العقاري فيها.
لافتًا إلى أن المشروع يتميز بشوارعه الرحبة، التي تربطه بالأحياء المجاورة بشكل انسيابي، مع وجود مداخل ومخارج واضحة تساهم في الوصول إلى الطرق الحيوية التي تصل إلى المطار وإلى قلب مدينة الرياض وإلى أهم وجهات التسوق والترفيه فيها بكل سهولة.