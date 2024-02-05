"أدير العقارية" تطلق أراضي "العالية" النموذجية شرق الرياض للبيع في مزاد علني

وأضاف الحربي : يتمتع مشروع "العالية" بإطلالة بانورامية ساحرة على طريق الدمام الرياض (الدائري الشمالي) بطول 1900 مترًا، على مقربة من طريق الجنادرية، ومطار الملك خالد الدولي، ومجموعة متميزة من المشروعات السكنية المتميزة. مجاورًا لأهم أحياء شرق الرياض: (الرمال، البيان، الندوة، النظيم، القادسية، المونسية)، التي تتوفر فيها كافة المرافق والخدمية والترفيهية، لتُساهم في تعزيز جودة الحياة في المنطقة، وتؤكد جدوى الاستثمار العقاري فيها.