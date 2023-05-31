شمل 6 ابتكارات وتحديثات.. ما النهج الجديد الذي اتبعته "الإحصاء" في تعداد 2022؟

تدعم البيانات الإحصائية مثل التعداد السكاني صناع القرار الوطني على اتخاذ قرارات فاعلة ودقيقة، ومن ثم تمكنهم من تطوير الخدمات العامة، ورسم السياسات العامة، والوقوف على نقاط الضعف والقوة، كما تدعم هذه البيانات القطاع الخاص والمستثمرين لرسم خطط فاعلة في دفع عجلة التنمية، وهو الهدف الذي من أجله تشرع الدول في تعداد سكانها.