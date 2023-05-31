شمل 6 ابتكارات وتحديثات.. ما النهج الجديد الذي اتبعته "الإحصاء" في تعداد 2022؟

تدعم البيانات الإحصائية مثل التعداد السكاني صناع القرار الوطني على اتخاذ قرارات فاعلة ودقيقة، ومن ثم تمكنهم من تطوير الخدمات العامة، ورسم السياسات العامة، والوقوف على نقاط الضعف والقوة، كما تدعم هذه البيانات القطاع الخاص والمستثمرين لرسم خطط فاعلة في دفع عجلة التنمية، وهو الهدف الذي من أجله تشرع الدول في تعداد سكانها.
من هنا جاء تعداد السعودية 2022؛ ليساعد في تحقيق هذه الأهداف والغايات، وبما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات رؤية المملكة 2030، ومتبعًا في ذلك لنهج جديد يتلائم مع العصر الجديد.
فقد تغير المشهد الاجتماعي والتقني جذريًا منذ آخر تعداد للسعودية في عام 2010، من تنوع سكاني، وتقدم تقني، فضلاً عن التحديات التي جلبتها جائحة كورونا للمشهد، الأمر الذي تطلب اتباع نهج جديد ومبتكر لضمان نجاح تعداد السعودية 2022، كما يبين الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء.
وأجرى القائمون على التعداد عددًا من التحديثات والتغييرات على منهجية العمل التي كانت متبعة في 2010؛ إذ صمم تعداد 2022 لنقل جهود تعداد 2010 الناجحة إلى مستوى آخر.
ووفقًا لوثيقة تعداد 2022 التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني، فإن التحديثات والابتكارات التي أدخلت على منهجية التعداد، شملت:
استخدم تعداد 2022 البيانات الجغرافية المكانية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستهلاك الكهرباء، وبيانات الهاتف المحمول؛ لتحسين الدقة، والتغطية الجغرافية لعملية حصر العناوين.
استخدم التعداد نهج تعداد "دي جور"، الذي يُعدد الأشخاص وفقًا لمكان إقامتهم المعتاد، مقارنة بالنهج المستخدم سابقًا، والذي يُعدد الأشخاص بناءً على موقعهم في وقت التعداد.
يُعد تعداد 2022 أول جهد تعداد رقمي بالكامل في المملكة؛ حيث تمت دعوة جميع المقيمين في السعودية لإجراء التعداد الذاتي من خلال أجهزتهم الإلكترونية؛ لضمان تغطية شبه كاملة لسكان المملكة.
واستكمل التعداد الذاتي الرقمي من خلال المقابلات وجهًا لوجه، باستخدام الأجهزة اللوحية الرقمية.
تضمن المسح متغيرات جديدة جعلته يتماشى مع المعايير الدولية، وصُمم بشكل أفضل مع السياق المحلي، وبذلك توسع نطاق مجموعة البيانات من تعداد عام 2010 بأبعاد اجتماعية إضافية، عززت نوعية البيانات، وجعلت الأرقام أكثر ملائمة للإسقاطات الإحصائية الأوسع نطاقًا.
صُمم تعداد 2022 ليتم استخدامه كمنصة انطلاق للعديد من سجلات البيانات الإحصائية الآمنة الجديد للسكان والمساكن والشركات.
سيلبي تعداد 2022 حاجات العديد من أصحاب المصلحة الداخلين والخارجين، مما يمكنهم من استرداد ومعالجة بيانات التعداد للعديد من الاحتياجات المختلفة، حيث تم توفير تصور للبيانات على مستوى إقليمي دقيق للغاية.