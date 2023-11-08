رصد وإطاحة.. مروّجو مخدرات ومخالفون في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الرياض؛ قام باتخاذ منزل وكراً لترويج 4 كجم من مادة الحشيش المخدر و10638 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وآخر قام بمحاولة سرقة صراف آلي باستخدام أداة حديدية.
وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج 569 جراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وذلك بإخفائها في سكنه وأكواب ورقية ووضعها للمشترين في أماكن، وتحديدها باستخدام نظام تحديد المواقع.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أنه تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسيتَيْن السورية والفلسطينية قاما باتخاذ سكنهما مقراً لشركة سفر وسياحة وهمية، وتزوير وثائق رسمية وبيعها، والترويج لنشاطهما بالإعلان عبر منصات التواصل، وضُبطت بحوزتهما الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية.
وفي الرياض، تمّ القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، قاموا بسرقة مركبات واستخدامها في حوادث سطو على المحال التجارية، وسلب أشخاص تحت تهديد السلاح الأبيض.