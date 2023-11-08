رصد وإطاحة.. مروّجو مخدرات ومخالفون في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في الرياض؛ قام باتخاذ منزل وكراً لترويج 4 كجم من مادة الحشيش المخدر و10638 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وآخر قام بمحاولة سرقة صراف آلي باستخدام أداة حديدية.