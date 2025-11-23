استياء مستثمرين من إعلان منافسة متأخر بـ12 يومًا عن جلسة فتح المظاريف.. وجامعة شقراء: "المنافسة ملغاة"

عبّر عدد من المستثمرين عن استيائهم الشديد من قيام جامعة شقراء بنشر إعلان منافسة عامة بتاريخ 27 محرم 1447هـ، في حين أُقيمت جلسة فتح المظاريف قبل ذلك بـ12 يومًا، وتحديدًا في 15 محرم 1447هـ، وفق ما ورد في نص الإعلان ذاته.