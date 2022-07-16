فيديو.. حديث أخوي باسم بين ولي العهد والشيخ تميم بن حمد

وتبحث القمة التي تبدأ خلال الساعات المقبلة، وتجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق، إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.