فيديو.. حديث أخوي باسم بين ولي العهد والشيخ تميم بن حمد

رصدت عدسات الكاميرات لقطة عفوية ترصد حديثاً أخوياً باسماً بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الصالة الملكية في مطار جدة.
وكان سمو ولي العهد قد استقبل الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.
وتبحث القمة التي تبدأ خلال الساعات المقبلة، وتجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق، إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.