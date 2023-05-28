حذرت من الحسابات الوهمية.. "الحج والعمرة" تطلق اليوم حملة "كن واعياً" للتحذير من الحج بلا تصريح

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة بدأت منذ وقت مبكر في إطلاق العديد من الحملات التوعوية المتنوعة، والتي تستهدف ضيوف الرحمن لتزويدهم بكل المعلومات والتفاصيل اللازمة التي ترشدهم وتسهل لهم أداء المناسك، من بينها التعريف بخدمات مراكز (عناية) التي تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه، وتتلقى الشكاوى والبلاغات، إذ يعمل المركز على مدار الساعة بـ11 لغة مختلفة، وتوجد فروعه في جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.