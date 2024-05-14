"إنفاذ" يشرف على 29 مزاداً لبيع 286 من العقارات والمركبات

وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 13 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 76 فرصة من العقارات، و5 مزادات في منطقة مكة المكرّمة لعرض 27 من العقارات، ومزاد في منطقة الباحة يعرض من خلاله 3 فرص عقارية، و 3 مزادات لعرض 41 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزادان في منطقة تبوك لعرض 6 عقارات، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 5 عقارات، ومزادان بمنطقة الشرقية لعرض 11 عقاراً؛ ومزادان لبيع 117 مركبة في الرياض ومكة المكرّمة.