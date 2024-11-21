"العطاوي": الخدماتُ اللوجستية العمودُ الفقري لنجاح قطاع المعارض والمؤتمرات وتحفيز الاقتصاد

وأكّد أنه يجب التخطيط مسبقًا للتعامل مع المفاجآت مثل تعطل المعدات أو التأخير في الشحن، وهو ما يتطلّب وجود خطط بديلة. ويجب العمل على الاستدامة والسعي لتقليل الأثر البيئي من خلال استخدام تقنيات صديقة للبيئة في النقل والتخزين، فيمكن للجهات التي تتطلع للنجاح والتميز في مجالها أن تكون صاحبة دور ريادي ونوعي في هذا التوجه العالمي لحفظ الكوكب، وتضع الاستدامة ضمن أولوياتها في خططها، وأن تجري ما يلزم من تغييرات في عملياتها لتحقيق ذلك.