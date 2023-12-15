برئاسة المملكة.. انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية

وأوضحت المنظمة، في بيان، أنه تم خلال هذه الدورة، التي حضرها ممثلو 11 دولة عربية وممثل عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استعراض أهم الإنجازات والأنشطة التي نفذتها المنظمة وكذا الاجتماعات الفنية ذات الصلة ببرنامج عملها، والتي تلبي متطلبات الدول العربية الأعضاء، ومناقشة دور منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية التي تعد أول منصة عربية رسمية متخصصة تعمل على تسهيل عمل المنشآت لعرض منتجاتها وخدماتها بشكل مجاني.