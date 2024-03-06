"الذوق العام" تطلق برنامج "ذوقيات المطاعم والمقاهي"

أقامت الجمعيةُ السعودية للذوق العام في غرفة الشرقية، مساء اليوم، حفلَ انطلاق برنامج "ذوقيات المطاعم والمقاهي"، بحضور مُلّاك المطاعم والمقاهي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية؛ بهدف نشر وتعزيز بروتوكول الذوق العام في تلك المرافق، مواكبةً لتوجهات قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.

وأوضح عبدالعزيز المحبوب مدير عام الجمعية، أن برنامج "ذوقيات المطاعم والمقاهي" يهدف إلى إكساب مزودي الخدمة المهارات اللازمة في التعامل مع أنماط العملاء المتعددة، وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم الخدمة في هذه المرافق؛ الأمر الذي يرفع من معدل رضا العملاء ويحقّق تجربة ممتعة لهم.

وأشار إلى أنه من جانب آخر يسعى البرنامج إلى توعية رواد هذه المرافق بثقافة الذوق العام الخاص بالمطاعم والمقاهي؛ مما يصبّ في تعزيز جاذبيتها كأحد المجالات الترفيهية المهمة في المملكة؛ حيث يتمّ ضمن إطار البرنامج تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل، وتصميم المنتجات الترويجية، وإطلاق الحملات الإعلامية، والأنشطة الميدانية.

كما كشف "المحبوب" عن الأنشطة التي يتضمّنها البرنامج في أيامه القادمة، ومن بينها بناء حقيبة إرشادية شاملة تعزّز مهارات التعامل مع جميع شرائح العملاء، بالإضافة إلى بناء منظومة إرشادات شاملة توصف الصورة المثلى للسلوك في هذا المجال، بالإضافة إلى إنتاج مواد مرئية ومسموعة لتعزيز الممارسات الإيجابية في المطاعم والمقاهي، وإنشاء لوحات إرشادية ثابتة في المرافق المستهدفة ضمن نطاق تفعيل البرنامج.

ولفت إلى أنه سيتمّ استثمار شاشات المرافق والطرق في نشر رسائل البرنامج التوعوية، وسيتم العمل على إطلاق حملة إعلامية مصاحبة للبرنامج جنبًا إلى جنب مع تنظيم المعارض والفعاليات والأنشطة التوعوية.