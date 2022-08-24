وفاتان في حادث مروري على طريق "الليث - غميقة" بمكة المكرمة

لم تمض ساعات على تغريدة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حول رفع مستوى السلامة على طريق "الليث - غميقة" بمنطقة مكة المكرمة، حتى سجّل الطريق نفسه حالتي وفاة لشابين إثر حادث مروري مروّع حرّك مطالب السكان في الاهتمام بالطريق الذي يواصل حصد الأرواح دون أن تكون هناك حلول عاجلة للحد من تلك الحوادث الدامية.
ونتج عن الحادث الذي سجله طريق "الليث - غميقة" ظهر اليوم الأربعاء، وفاة شابين وإصابة المرافق الثالث لهما وصفت إصابته بالخطيرة، على إثر تصادم مع "تريلا".
وقد أعاد الحادث الذي راح ضحيته شابان، مطالب السكان في الاهتمام بالطريق وإيجاد الحلول العاجلة للحد من الحوادث المرورية، لافتين إلى أن الطريق بحاجة ماسّة إلى توسعة لمنع تلك الحوادث المتكررة.
وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد نشرت عبر حسابها على "تويتر"، اليوم، تغريدة قالت فيها: إنها تواصل جهودها في رفع مستوى السلامة على الطرق المفردة؛ ومنها طريق الليث - غميقة، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من أعمال السلامة على الطريق.