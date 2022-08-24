وفاتان في حادث مروري على طريق "الليث - غميقة" بمكة المكرمة

لم تمض ساعات على تغريدة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حول رفع مستوى السلامة على طريق "الليث - غميقة" بمنطقة مكة المكرمة، حتى سجّل الطريق نفسه حالتي وفاة لشابين إثر حادث مروري مروّع حرّك مطالب السكان في الاهتمام بالطريق الذي يواصل حصد الأرواح دون أن تكون هناك حلول عاجلة للحد من تلك الحوادث الدامية.