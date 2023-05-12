15 حالة وفاة و14 إصابة في حادث سير مروِّع على طريق نساح الحريق - المانعية

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية والجهات الإسعافية بمنطقة الرياض باشرت ظُهر اليوم الجمعة حادثًا مروريًّا داميًا، حصل على طريق نساح الحريق-المانعية؛ خلف وراءه 15 حالة وفاة، و14 حالة إصابة بين متوسطة وخطيرة.
وتفصيلاً، تلقت الجهات الإسعافية ظُهر اليوم بلاغات عن وجود حادث لباص على طريق نساح الحريق-المانعية؛ خلف عددًا كبيرًا من الإصابات الشديدة.
وعلى الفور باشرت الحادث فِرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بعدد 11 فِرقة إسعاف أرضي وطائرتَي إسعاف جوي. كما قامت فِرق الإسعاف التابعة لوزارة الصحة بالمساهمة بعدد 3 فِرق إسعاف أرضية.
وخلف الحادث 15 حالة وفاة، و14 حالة إصابة، منها 11 حالة إصابة حرجة؛ تم نقلها جميعًا لعدد من المستشفيات في مدينة الرياض، وعدد من المستشفيات المجاورة لموقع الحادث.
وستوافيكم "سبق" بمزيد من التفاصيل حال ورودها.