15 حالة وفاة و14 إصابة في حادث سير مروِّع على طريق نساح الحريق - المانعية

وخلف الحادث 15 حالة وفاة، و14 حالة إصابة، منها 11 حالة إصابة حرجة؛ تم نقلها جميعًا لعدد من المستشفيات في مدينة الرياض، وعدد من المستشفيات المجاورة لموقع الحادث.