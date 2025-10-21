باحثة: إدارة الابتكار سرّ تميز المؤسسات الحكومية السعودية.. ووزارة الثقافة نموذجًا رائدًا

وأوضحت الدراسة، التي جاءت بعنوان “دور إدارة الابتكار في تحقيق التميز المؤسسي – دراسة ميدانية على العاملين في وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية”، أن جميع أبعاد إدارة الابتكار — بما في ذلك دعم القيادة العليا، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتوفير الموارد، واستخدام الأدوات التقنية والتقييمية الحديثة — أثرت إيجابيًا وبصورة ذات دلالة إحصائية على مستوى التميز المؤسسي في الوزارة.